Os atores e encenadores Jorge Silva Melo e António Reis, que morreram no ano passado, vão ser homenageados na segunda-feira, Dia Mundial do Teatro, por duas companhias excluídas dos apoios da Direção-Geral das Artes, segundo a sua programação.

A Seiva Trupe, com sede no Porto, convida o público a juntar-se ao coletivo para o primeiro aniversário de apresentação pública da Sala Estúdio Perpétuo, que ocupam, numa sessão dedicada a António Reis, cofundador da companhia e do Festival Internacional de Expressão Ibérica (FITEI). António Reis morreu em abril de 2022, aos 77 anos.

Em Alverca, no Teatro-Estúdio Ildefonso Valério, a companhia Cegada estreia a peça “Num país onde não querem defender os meus direitos eu não quero viver”, peça de Jorge Silva Melo, a partir da novela “Michael Kohlhaas”, do autor alemão Heinrich von Kleist. Fundador dos Artistas Unidos, depois de ter criado o Teatro da Cornucópia com Luis Miguel Cintra, Jorge Silva Melo morreu em março do ano passado, aos 73 anos.

As duas companhias, elegíveis para apoio nos concursos do Programa de Apoio Sustentado 2023-2026, acabaram excluídas por se ter esgotado o financiamento disponível.

No Dia Mundial do Teatro, entre centenas de outras ações espalhadas pelo país, há também a estreia da peça “A noite dos assassinos”, do dramaturgo cubano José Triana, pelo Teatro Experimental de Cascais, 50 anos depois de a companhia ter sido impedida de levar o texto a cena, pela censura da ditadura.

O Teatro Nacional D. Maria II, no âmbito do programa “Odisseia Nacional”, que este ano atravessa o país, leva a ação “Teatro fora do formato”, da companhia Formiga Atómica, a Vinhais, distrito de Bragança. A ação consiste em pequenas peças, a apresentar em espaços públicos como cafés e lojas, e terá continuidade em municípios como os de Idanha-a-Nova, Oliveira do Bairro, Portalegre e Portel.

“Teatro fora do formato” faz parte do projeto “Terminal (o estado do mundo)”, concebido e dirigido por Inês Barahona, texto, e Miguel Fragata, encenação, a estrear em 2024, na sequência de “O estado do mundo (Quando acordas)”, iniciado pela estrutura em 2021.

Num dia de entrada livre, espetáculos de teatro, leituras encenadas e lançamento de livros multiplicam-se por todo o país.

No Teatro Nacional São João, no Porto, a coleção de livros Empilhadora ganha um novo volume com o lançamento de “Falhar melhor”, de James Knowlson, a “única biografia ‘autorizada'” de Samuel Beckett, numa jornada que o Nacional do Porto dedica ao dramaturgo irlandês.

Entre as iniciativas a realizar no norte, contam-se a exibição do filme “Despe-te [Isabel]”, de Luís Porto, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, pelo Ensemble Sociedade de Atores, e a estreia da comédia “Guerra dos sexos”, de Ricardo Simões, versão atual de “Lisístrata” de Aristófanes, pelo Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana, no Teatro Municipal Sá de Miranda.

No Centro, a Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) começa a celebrar a efeméride este domingo, com o espetáculo “Sob a terra”, criação da Leirena Teatro, em torno dos fogos florestais, enquanto no dia 27, apresentará “Cartas de guerra (1961-1974)”, de Ricardo Correia, da Companhia da Esquina.

Em Coimbra, a proposta d’A Escola da Noite vai para a estreia, no Teatro da Cerca de São Bernardo, de “Trilogia de Alice”, do dramaturgo irlandês Tom Murphy, numa encenação de Nuno Carinhas. A peça encerra as comemorações do 30.º aniversário da companhia.

No Seixal, a companhia Teatro da Terra – Centro de Criação Artística, da atriz e encenadora Maria João Luís e do desenhador de luz Pedro Domingos, inaugura as novas instalações na Torre da Marinha, cedidas e ampliadas pela autarquia local.

A Companhia de Teatro de Almada (CTA) apresenta “Lar doce lar”, uma encenação de António Pires, a partir de “O que importa é que sejam felizes”, de Luísa Costa Gomes. A CTA divulgará ainda três espetáculos que vão fazer parte da programação da 40.ª edição do Festival de Almada, a realizar em julho, e apresentará o 9.º volume da coleção “O sentido dos Mestres”, “Um lugar para transformar o tempo”, uma edição partilhada com a Share Foundation, dedicada ao cenógrafo José Manuel Castanheira.

O Teatro de Animação de Setúbal (TAS) propõe o espetáculo “Tantos ontens”, a partir de crónicas de António Lobo Antunes.

No Alentejo, o Centro Dramático de Évora (Cendrev) abre as portas do Teatro Garcia de Resende a quem o queira visitar, propondo atividades ao longo do dia, entre as quais a primeira emissão de um novo programa de rádio, “Cera nos ouvidos”, uma parceria com a Rádio Telefonia do Alentejo. À noite, será representada a peça “Magnético”, a mais recente criação da companhia, com texto e direção de Abel Neves.

Em Faro, no Teatro Lethes, A Companhia de Teatro do Algarve (ACTA) assinala a data com visitas guiadas à sala de espetáculos.

Em Lisboa, entre outras iniciativas, haverá “Vadio”, uma criação de Diogo Andrade, Pedro Gil, Susana Cecílio e Zé Bernardino, a partir de “Timbuktu”, de Paul Auster, no Centro de Artes de Lisboa (Primeiros Sintomas), e o Teatro do Bairro, em colaboração com a empresa municipal de gestão de equipamentos culturais (EGEAC), apresentará, no Castelo de S. Jorge, “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, numa encenação de António Pires.

A Junta de Freguesia de Alvalade entrega a Medalha da Freguesia ao ator e encenador Diogo Infante, no Teatro Maria Matos, sala que o atual diretor do Teatro da Trindade dirigiu de 2005 a 2008.

Assinalado numa segunda-feira, habitual dia de descanso no teatro, este ano o Dia Mundial abre a porta da maioria das companhias.

O Dia Mundial do Teatro é assinalado todos os anos desde 1961, por iniciativa do Instituto Internacional do Teatro (ITI, na sigla em inglês), organismo afeto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO).