A Croácia concluiu este domingo a entrada no espaço Schengen europeu de livre circulação com a inclusão dos aeroportos croatas, depois de ter aderido em 01 de janeiro nas fronteiras terrestres e marítimas.

A partir deste domingo, todos os voos da Croácia para os outros 26 países Schengen e vice-versa são tratados como “voos internos”, de modo que os passageiros transitarão sem controlos fronteiriços para documentação.

O ministério do Interior croata afirmou num comunicado que os nove aeroportos internacionais da Croácia começam este domingo a implementar o novo sistema, observando que a proporção média do tráfego aéreo será de 70% de voos domésticos contra 30% internacionais, exceto no aeroporto de Dubrovnik, onde se dividem em partes iguais.

A Croácia espera que o sistema simplificado aumente significativamente o interesse dos turistas em visitar o país.

Os aeroportos croatas começaram em janeiro a efetuar as alterações necessárias para aderirem este domingo ao espaço Schengen.

Segundo a agência noticiosa Hina, o aeroporto de Zagreb, o maior da Croácia, investiu um milhão de euros para adaptações técnicas e de infraestruturas ao novo sistema, e o aeroporto da cidade adriática de Zadar investiu 2,2 milhões de euros.