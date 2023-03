Mais um ano, mais 15 medalhas. Em Mundiais, Europeus e Taças do Mundo de velocidade, nos Mundiais de maratona que se realizaram na sua terra, Ponte de Lima. Apesar de ser um ano sem grande peso ainda a nível de ciclo olímpico, o que permitiu ter experiências em provas e embarcações que não costuma fazer, Fernando Pimenta voltou a ter um papel de destaque em 2022, que terminou com a conquista da medalha de ouro na short race de maratonas e em K2 com José Ramalho. Com notícias tristes, como a morte do avô. Com boas novas, como o casamento ou a gravidez da mulher do segundo filho. Agora, na antecâmara da qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris, tudo recomeçava em Mirandela e com um título para defender.

Atual campeão europeu de maratonas, Pimenta chegava ao rio Tua com o objetivo de prolongar o domínio em termos nacionais em K1 5.000, prova que ganha de forma consecutiva desde 2009 com recorde da prova nesse mesmo ano (18.23,73). Havia concorrência “olímpica”, entre João Ribeiro, José Ramalho e Emanuel Silva, mas o ex-campeão mundial da distância em 2017 e 2018 partia como claro favorito ao 15.º triunfo para uma temporada que terá como grandes focos internacionais além das habituais Taças do Mundo os Europeus na Polónia, inseridos nos Jogos Europeus em junho e julho, e os Mundiais de Duisburgo em agosto.

Em paralelo, esta seria também a primeira prova depois da morte de Rui Nabeiro, empresário por quem tinha uma estima especial e que recordou esta semana numa mensagem através da sua página oficial do Facebook. “Perdemos fisicamente o Senhor Comendador Rui Nabeiro, vai ficar eternamente no nosso pensamento e no nosso coração. Tive o privilégio e a Honra de o conhecer e de falar com (para mim), O MELHOR PORTUGUÊS de Sempre! Obrigado pelas palavras, obrigado pelo exemplo. Um exemplo enquanto ser Humano e Empresário. Para a família um forte e sentido abraço. Continuem o legado dele. Até breve Sr. Rui”, escreveu o medalhado olímpico entre as muitas homenagens prestadas ao empresário.

Numa competição que contou novamente com muita gente nas margens e nas pontes a assistir à prova, João Ribeiro ainda conseguiu liderar na primeira metade com Fernando Pimenta por perto até o medalhado olímpico e companheiro de equipa no Benfica colocar um ritmo mais intenso para começar a quebrar um grupo da frente que contava ainda com mais dois elementos, Emanuel Silva e João Duarte (curiosamente, companheiro de treino de Pimenta nos últimos dois anos com quem fez o K2 1.000 nos Europeus). A luta iria mesmo chegar até ao final, com Fernando Pimenta a confirmar o domínio mas com uma excelente resposta de Emanuel Silva e João Ribeiro, ficando João Duarte em quarto (primeiro Sub-23).

Em atualização