Os Estados Unidos admitiram este domingo que não têm “nenhuma indicação” de que a Rússia tenha transferido armas nucleares táticas para a Bielorrússia ou de que as pretendam utilizar na Ucrânia.

“Não temos indicação de que (…) alguma arma nuclear tenha sido transferida”, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, quando questionado sobre o anúncio do Presidente russo, Vladimir Putin, segundo o qual a Rússia iria colocar armas nucleares táticas na Bielorrússia.

“Na verdade, também não temos qualquer indicação de que ele pretenda usar armas nucleares na Ucrânia”, acrescentou o porta-voz, que sublinhou que, neste momento, nada leva os Estados Unidos a “mudar posição em termos de dissuasão estratégica”.

No sábado, Vladimir Putin anunciou que a Rússia iria colocar armas nucleares táticas na Bielorrússia e que 10 aviões já tinham sido equipados para estarem prontos para usar esse tipo de armamento.

“Não há nada de estranho nisto: os Estados Unidos fazem isso há décadas: há muito tempo que colocam as suas armas nucleares táticas no território dos seus aliados”, justificou Vladimir Putin, durante uma entrevista televisiva.

O Presidente russo disse ainda que Moscovo irá treinar as tripulações dos aviões com armas nucleares táticas a partir de 03 de abril e terminar a construção de um depósito especial para armas nucleares táticas no território da Bielorrússia em 01 de julho.