O nível de incerteza na economia mundial é “excecionalmente elevado”, diz Kristalina Georgieva, líder do FMI, que destaca as “cicatrizes” que a pandemia de Covid-19 deixou nas economias. Kristalina Georgieva está sobretudo preocupada com o setor financeiro, que tem enfrentado forte turbulência em ambos os lados do Atlântico nas últimas semanas.

Num discurso numa conferência em Beijing, China, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que “os riscos para a estabilidade financeira aumentaram num contexto de níveis de dívida mais elevados”. A responsável fez alusão à “transição brusca de um período prolongado de taxas de juro baixas para taxas mais elevadas – necessárias para combater a inflação – inevitavelmente gera turbulência e vulnerabilidades, como temos visto recentemente no setor bancário”.

As autoridades devem, por isso, “manter-se vigilantes” em relação a estes riscos.

A aquisição do Credit Suisse pelo UBS, coordenada pelas autoridades suíças, bem como as recentes medidas do banco central para melhorar o acesso à liquidez, evitaram o pânico, mas não conseguiram trazer estabilidade aos mercados.

Os decisores políticos tomaram medidas decisivas em resposta aos riscos para a estabilidade financeira”, disse Georgieva no seu discurso.

“Estas medidas aliviaram até certo ponto as tensões do mercado, mas a incerteza é elevada, o que sublinha a necessidade de uma vigilância contínua”. As ações dos bancos nas bolsas europeias caíram ainda mais na sexta-feira.

As recentes declarações de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), reafirmando a resiliência do sistema bancário, e as do Presidente francês, Emmanuel Macron, e do Chanceler alemão, Olaf Scholz, que pretendiam ser tranquilizadoras, não conseguiram acalmar os espíritos.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse na sexta-feira em Otava (Canadá) que os “bancos estavam a ir bastante bem” e que não via nada “prestes a explodir”. Reconheceu, contudo, que levaria “um pouco de tempo para as coisas assentarem”.