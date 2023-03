O avançado Phil Foden está fora do encontro deste domingo frente à Ucrânia, na segunda jornada do apuramento para o Euro2024, depois de ter sido operado a uma apendicite, informou a Federação Inglesa de Futebol (FA).

Em comunicado divulgado no site oficial, a FA referiu ainda que o selecionador Gareth Southgate não convocou ninguém para substituir o jogador do Manchester City, contando, assim, com apenas 20 jogadores disponíveis para a partida com os ucranianos, que tem início às 17:00, no Estádio de Wembley.

A seleção inglesa já tinha ficado sem os defesas Reece James (lesionado) e Luke Shaw (suspenso) para este jogo.

A Inglaterra e a Ucrânia integram o Grupo C da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, na Alemanha, juntamente com Itália, Macedónia do Norte e Malta.

Na primeira jornada, a formação dos ‘três leões’ venceu a Itália, por 2-1, em Nápoles, sendo que Foden apenas esteve 12 minutos em campo, subtituindo Jack Grealish, aos 69, e sendo ele próprio rendido por Kieran Trippier, aos 81.