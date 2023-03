Trump deu início à sua campanha para as próximas eleições e discursou este sábado em Waco, no Texas. Logo no aeroporto, o antigo presidente norte-americano foi direto ao assunto: “2024 é a batalha final e será em grande”. “Se vocês me puserem novamente na Casa Branca, o reinado deles acabará e a América será uma nação livre outra vez”, acrescentou, à frente de milhares de apoiantes, que esperavam este sábado pelo primeiro comício de Donald Trump.

Falando sempre sobre “eles” e sobre os “inimigos”, Trump resumiu que estão “desesperados” para o parar. E decidiu começar o comício com a música de beneficência que gravou com o coro de invasores do Capitólio — que estão presos —, chamada Justice for all.

Ron DiSantis é apontado como o principal adversário de Donald Trump na corrida às próximas eleições e o candidato que começou este sábado a campanha não se esqueceu disso. “Não está a sair-se bem”, disse, acrescentando que, “tendo em conta as sondagens, ele não está a sair-se bem com nada”.

Esta semana ficou marcada pela expectativa da detenção de Trump — foi este, aliás, que anunciou que seria detido na passada terça-feira –, no âmbito da investigação judicial às suspeitas de que terá dado ordem para fazer um pagamento secreto à atriz pornográfica Stormy Daniels, para comprar o seu silêncio sobre um relacionamento extra-conjugal. E Trump, num momento em que se candidata novamente ao lugar que deixou em 2021, referiu-se à atriz, dizendo que “não foi um crime, não foi um caso”. “Eu nunca gostei de cara de cavalo”.

E as críticas às eleições não são diferentes daquilo que tem dito. “Ganhámos em 2016. Ganhámos por muito mais em 2021, mas foi tudo manipulado”, disse, sob palmas de quem o ouvia.