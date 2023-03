A visita não tem caráter oficial, mas nem por isso é menos histórica. Ma Ying-jeou, Presidente de Taiwan entre 2008 e 2016, aterrou esta segunda-feira em Xangai naquela que é a primeira visita de um chefe de Estado (passado ou presente) do país desde a cisão com a China, em 1949.

A visita de 12 dias do ex-Presidente, oficialmente inserida numa ação para promover o intercâmbio de estudantes entre os dois lados do estreito de Taiwan, está a ser encarada como um importante desenvolvimento na tensa relação diplomática entre os dois países, com vários analistas a acreditar que os próximos dias trarão novidades sobre a forma como Pequim planeia exercer a sua influência sobre Taiwan no futuro próximo, bem como sobre o posicionamento do partido de Ma, o Partido Nacionalista Chinês (que defende a unificação da China) a meses das eleições presidenciais de janeiro do próximo ano.

O timing da visita também parece não acontecer por acaso, uma vez que acontece a poucos dias de a atual chefe de Estado de Taiwan, Tsai Ing-wen, iniciar uma viagem até aos Estados Unidos, numa visita oficial duramente criticada pelo regime chinês, que vê a ilha como parte do seu território e tem, ao longo dos anos, ameaçado tomá-la à força, e qualquer contacto dos EUA com Taiwan como uma intromissão na política interna chinesa.

