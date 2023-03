Em atualização

O Ministério das Finanças deu luz-verde para o acordo entre a administração da TAP e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), de acordo com a SIC Notícias. A tutela de Fernando Medina espera agora que a aprovação do acordo seja suficiente para demover o sindicato de seguir em frente com a paralisação prevista para o período da Páscoa, entre os dias 7 e 10 de abril.

O acordo, assinado a 17 de março e que na última semana já tinha sido aprovado pelo Ministério das Infraestruturas, prevê, entre outras coisas, o fim da intenção de despedimento coletivo e a criação de uma nova tabela de ajudas de custo já a partir do mês de abril.

A greve marcada pelo SPAC foi justificada pelo sindicato com o facto de o acordo não ter sido ainda aprovado por Fernando Medina. No entanto, o presidente do sindicato, Tiago Faria Lopes, garantiu que a greve seria desmarcada assim que esse aval fosse concedido.

Segundo a SIC Notícias, o Ministério deverá notificar a TAP o mais rapidamente possível, esperando depois que os pilotos mantenham a promessa e desconvoquem a paralisação.