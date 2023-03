A morte de Luís Silva aos 91 anos foi dada pelo Diário de Notícias, um dos jornais de que foi proprietário nos anos de 1990 do século XX. O empresário que era tratado por coronel, pela sua passagem como piloto da Força Aérea, terá sido um dos últimos investidores a ganhar dinheiro em Portugal com a exploração e venda de jornais, ao encaixar centenas de milhões de euros na alienação da Lusomundo à antiga Portugal Telecom. O negócio rendeu-lhe a entrada na lista dos mais ricos de Portugal onde chegou a ocupar o 10.º lugar (no ranking da revista Exame para 2012) e investimentos financeiros em algumas das maiores empresas portuguesas.

À data da venda, a Lusomundo era o maior grupo de imprensa em Portugal, dono dos diários Jornal de Notícias, Diário de Notícias, 24 Horas, várias revistas e da TSF e do principal grupo de distribuição e exibição de cinema que hoje está incorporado na Nos.

Luís Silva adquiriu os jornais JN e DN nas privatizações levadas a cabo pelo Governo de Cavaco Silva no início dos anos de 1990. Numa década de grande ebulição no mundo da imprensa e que viu nascer a televisão privada, o empresário fez parte do lote de investidores iniciais da SIC, como parceiro de Francisco Pinto Balsemão, mas saiu do projeto antes deste arrancar por divergências de estratégia. Nas suas memórias, o fundador da Impresa conta que pouco depois Luís Silva lhe passou à frente na tentativa de compra da TSF, então a rádio com mais receitas de publicidade. A aquisição foi intermediada pelo diretor e acionista da estação, Emídio Rangel, que pouco depois seria contratado por Balsemão como o primeiro diretor da SIC.

