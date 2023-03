Os dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 2022 vai revelar, segundo o Diário de Notícias, um aumento dos inquéritos pelo crime de violação de quase 30%, o que representa mais de 500 crimes.

Nos últimos anos tem sido registada uma tendência de subida dos inquéritos a crimes de violação, sendo que em 2020 houve uma quebra que levou ao registo do valor mais baixo da década (315) e o número subiu no ano seguinte para 397 casos, sendo que entre 2017 e 2019 a média era de 420 casos.

O relatório ainda não foi divulgado mas, segundo o DN, além do registo de uma subida, surge ainda o alerta para o “aumento do número de violações praticadas por desconhecidos ou indivíduos sem relação com a vítima” e “do número de indivíduos de escalões etários mais jovens constituídos como arguidos”.

Em 2021 havia uma “preponderância da relação de conhecimento [e familiar] entre autor e vítima” nos casos de violação, os números rondavam os 60%, enquanto os desconhecidos eram na ordem dos 30%.