Tal como prometido, a Volkswagen está apostada em fazer chegar ao mercado veículos eléctricos acessíveis para todos, encarando esta solução como forma de democratizar a tecnologia. Ao já apresentado ID.2ALL, eléctrico com as dimensões de um Polo que pretende colocar no mercado em 2025, por valores até 25.000€, o construtor alemão visa juntar um modelo ainda mais acessível e ligeiramente mais pequeno, proposto por apenas 20.000€. Só que, para isto ser possível, o novo modelo – que poderá ser denominado ID.1 – tem de inovar na forma como é concebido e nos custos de produção.

Numa entrevista ao Automotive News, o CEO da Volkswagen e o seu responsável pela produção, respectivamente Thomas Schäfer e Christian Vollmer, admitem que é difícil fabricar um veículo eléctrico por um preço tão reduzido, especialmente numa altura em que as baterias ainda estão muito caras. Isto explica, em parte, o facto de o ID.2ALL estar apenas previsto para 2025 e o ID.1 para depois de 2026.

Mas nesta fase de evolução da tecnologia, para fabricar um eléctrico barato há um caderno de encargos que é necessário respeitar, sendo que a VW partilhou dois requisitos que é necessário cumprir para atingir a desejada redução de custos. O primeiro diz respeito ao tempo necessário à produção, que Vollmer afirma ter de ser consideravelmente reduzido, adiantando que “o veículo tem de ser concebido e possuir uma série de soluções que tornem possível fabricá-lo em apenas 15 horas”.

O segundo aspecto determinante para conseguir comercializar um eléctrico por 20.000€ é o custo de produção, o que leva a marca alemã a ponderar a produção do ID.1 na Índia, país conhecido pelo baixo valor da mão-de-obra. Esta opção não é a primeira entre grandes construtores europeus, uma vez que também a Stellantis já fabrica o Citroën C3 eléctrico na Índia, com muitos outros fabricantes a estudarem a possibilidade de trocar a China por este país, em virtude do actual clima de potencial conflito com os chineses.

Thomas Schäfer avança que o ID.1 é um cocktail delicado entre a dimensão do modelo e a capacidade da bateria, entre outros constrangimentos, reconhecendo que o construtor ainda não tomou uma decisão quanto à fórmula ideal. Mais evidente parece ser o imperativo de fabricá-lo em apenas 15 horas, objectivo que ainda assim é substancialmente menos ambicioso do que o defendido por Herbert Diess, o anterior CEO do grupo, que pretendia produzir um ID.3 em somente 10 horas, à semelhança do que a Tesla consegue com o Model Y na fábrica de Berlim, como pode ver em cima.