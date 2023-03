O chefe da polícia da Colômbia, general Henry Sanabria, confessou que tanto ele como outros agentes recorreram a exorcismos e preces religiosas para combater o crime e os principais criminosos do país, com destaque para Pablo Escobar.

No seu escritório, rodeado de crucifixos e estátuas da Virgem Maria, o chefe da polícia explicou, aos meios de comunicação locais que as práticas religiosas ajudaram a polícia ao longo dos últimos 50 anos de conflito armado no país.

A existência do diabo é certa”, afirmou o general Henry Sanabria este sábado. “Eu senti-o e eu vi-o.”

O chefe da polícia descreveu uma situação recente, em que um pequeno grupo de agentes se viu rodeado por centenas de manifestantes violentos. Após aproximar-se do grupo e exibir um crucifixo, Henry Sanabria explicou que os manifestantes “pegaram em tudo e foram embora.” Acusou ainda os criminosos de terem recorrido a bruxaria e relatou um episódio que, na sua perspetiva, demonstra a importância da religião no combate ai crime: durante uma operação da polícia, assegurou, um agente conseguiu matar um criminoso ao rezar antes de disparar contra o mesmo.

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reagiu no domingo às declarações de Hanry Sanabria: “Nós sabemos das crenças do general, mas tentamos ter a certeza que estas crenças não afetam as regras, é tão simples quanto isso”, disse o chefe de Estado. “Acho que o general as tem respeitado, tanto quanto sabemos.”

De entre os principais criminosos derrotados em operações policiais destacam-se as mortes de Pablo Escobar (1993), Alfonso Cano (2011) e “Mono Jojoy” (2010).