O Ministério da Cultura disse esta terça-feira à Lusa que, em conjunto com as Finanças, “está a trabalhar para melhorar significativamente” a anterior proposta apresentada pelo Conselho de Administração da agência de notícias aos trabalhadores.

Os trabalhadores da Lusa, reunidos em plenário, aprovaram a realização de uma greve de quatro dias — marcada para esta semana —, entre 30 de março e 2 de abril, onde reivindicam aumentos salariais após rejeitarem uma primeira proposta da administração.

O Ministério da Cultura, em conjunto com o Ministério das Finanças, está a trabalhar para melhorar significativamente a anterior proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Lusa aos trabalhadores”, afirma o ministério de Pedro Adão e Silva, numa declaração enviada à agência de notícias, a dois dias da greve.

Na segunda-feira, a administração da Lusa fez uma nova proposta de atualização salarial.

A administração da agência de notícias apresentou uma contraproposta de aumentos salariais de 74 euros em 2023, com as estruturas sindicais a defenderem que o valor continua aquém do reivindicado.