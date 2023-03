O dono do Twitter, o empresário Elon Musk, anunciou esta terça-feira que, a partir de 15 de abril, apenas contas verificadas na rede social, ou seja, aquelas que pagam taxa, podem ser recomendadas a outros usuários.

Musk publicou nesta terça-feira um tweet a anunciar estas novas medidas, que envolvem uma reorganização do chamado “Twitter Blue”, uma classificação aplicada a contas que pagam uma taxa para obter verificação e, assim, ter uma marca azul.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023