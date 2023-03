O presidente da IL, Rui Rocha, antecipou esta terça-feira que a ministra da Agricultura “não deve passar do verão”, considerando que Maria do Céu Antunes esteve ausente e foi desautorizada no processo dos alimentos com IVA zero.

Durante uma visita à Sagalexpo — Feira de Exportação dos Sabores de Portugal, Rui Rocha foi questionado sobre o acordo alcançado pelo Governo para a aplicação de uma taxa de 0% de IVA num cabaz de 44 alimentos.

A ministra foi desautorizada na parte da passagem das Direções Regionais da Agricultura para as CCDR [Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional], é uma ministra ausente, desautorizada. Não prevejo que a ministra da Agricultura sobreviva ao verão, sinceramente”, afirmou.

Com todas as críticas a este processo sobre a redução do IVA, o líder do partido Iniciativa Liberal (IL) sublinhou “uma ausência total da ministra da Agricultura” que “não foi chamada sequer a definir os produtos que estão no cabaz“.

Nós estamos, neste momento, a tratar das candidaturas ao PEPAC [Plano Estratégico da Política Agrícola Comum]. É um momento em que não deve haver alteração da liderança na Agricultura, mas atrevo-me a dizer que esta ministra não deve passar do verão, porque nessa altura as candidaturas estarão todas tratadas”, referiu.

Questionado se está a pedir essa demissão da ministra, Rui Rocha recordou que o partido já propôs recentemente uma moção de censura ao Governo liderado por António Costa.

Se há vários casos de incompetência, eu diria que esta [ministra] reúne todos os sinais de que, de facto, o seu contributo não só não existe como é negativo para Portugal e para a agricultura”, condenou.

A aplicação de uma taxa de 0% de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) num cabaz de 44 produtos alimentares essenciais e o reforço dos apoios à produção vão custar cerca de 600 milhões de euros, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro.

Segundo António Costa, o Conselho de Ministros vai reunir-se esta terça-feira para aprovar a proposta de lei de redução do IVA sobre os bens alimentares, contando com o empenho dos partidos para a sua tramitação rápida.