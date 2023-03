Um gato preso numa haste de iluminação do tabuleiro mais alto da Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, foi resgatado esta segunda-feira pelos Bombeiros Voluntários de Camarate e a associação IRA — Intervenção e Resgate Animal, com a ajuda de uma equipa da Lusoponte e de uma “embarcação privada”.

O IRA partilhou imagens do momento no Instagram, escrevendo que o animal corria o risco de “cair para o rio ou colocar-se em fuga para as faixas de rodagem, causando um acidente”. A “embarcação privada” ficou de prevenção para recolher “imediatamente” o animal, caso caísse à água.

Foi um funcionário da Lusoponte que ‘apanhou’ o gato, que foi transportado de urgência para um hospital veterinário onde realizou exames. Numa atualização do estado de saúde do animal, que entretanto foi batizado de Vasco da Gama, o IRA deu conta de que este não tem “fraturas nem hemorragias internas”. E que é “extremamente meigo, gosta de colo e vira-se imediatamente para receber festas na barriga”.

“A sua respiração era compatível com o stress da situação, mas tem a dentição bastante maltratada. Deu positivo a FIV [vírus da imunodeficiência felina], pelo que só poderá ser adotado por famílias com outros gatos FIV ou então para ser ‘filho único'”, escreveu a associação de Intervenção e Resgate Animal, que acrescenta que a idade do animal ainda não é conhecida.