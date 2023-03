Um cavalo morreu na semana passada durante as gravações da série “Os Anéis do Poder”, uma prequela da saga “O Senhor dos Anéis”, o que levou a organização de defesa dos animais PETA a condenar a produção, recomendando o uso de tecnologia.

“Entristece-nos profundamente confirmar que um cavalo de produção morreu a 21 de Março”, disse o porta-voz da Amazon Studios, produtora da série, num comunicado citado pelo Deadline, portal de notícias de Hollywood. Segundo a mesma nota à imprensa, o animal teve um ataque cardíaco “de manhã”, quando “as filmagens ainda não tinham começado e o cavalo estava a fazer exercícios antes dos ensaios”.

Tanto um veterinário como um representante da American Humane Association estiveram presentes na altura, continua a empresa, acrescentando que “a autópsia independente confirmou que o cavalo morreu de insuficiência cardíaca”.

De acordo com fontes contactadas pelo Deadline, mais de 30 cavalos estavam a participar nas filmagens desse dia, já que, segundo o Daily Mail, iam ser gravadas cenas de uma batalha.

A PETA, que é contra o uso dos animais nas gravações da série, lembrou que há a possibilidade de utilizar CGI — imagens criadas em computador —, plataformas mecânicas ou outros métodos para evitar o sofrimento dos cavalos.

E usou este incidente para apelar, numa publicação no Twitter, a todas as produções de filmes para deixarem de usar cavalos reais nas rodagens.

This is why all productions need to stop using horses ????

A horse suffered cardiac arrest & DIED on the set of @LOTRonPrime. Help us prevent more deaths like this — go to their page & leave a comment urging the producers to STOP using live horses & to pledge to only use CGI &… pic.twitter.com/DuQaLg1Ags

— PETA (@peta) March 27, 2023