Em que perfil se encaixa? É esse o seu carro

Ao longo da nossa vida, cada vez que tomamos a decisão de comprar um carro, a dúvida impõe-se: no vasto universo de opções que temos à nossa disposição no mercado automóvel, qual devemos escolher? Da mesma forma que temos características só nossas e permitimo-nos a ser a nossa melhor versão: sejamos nós introvertidos ou extrovertidos, pessoas-furacão ou tranquilos perante situações limite, sejamos nós mais caseiros e introspetivos ou apaixonados pela atividade física e aventura, sejamos nós avessos ao risco e mais sensatos ou impulsivos, gostemos nós de cores fortes ou mais discretas, uma coisa é certa: há espaço para todos. Ao aceitarmos o que somos, bem lá no fundinho, toda a gente à nossa volta beneficia com a nossa versão mais verdadeira.

Se neste mundo dificilmente existe uma pessoa igual a outra, porque devemos resignar-nos a um carro que não reflita, para fora, o que somos por dentro? Existe um carro à sua medida, com as mesmas características, uma espécie de alma gémea automóvel. Para ajudá-lo nesta missão, perceba abaixo em que perfil se encaixa: