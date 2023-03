A Polícia Militar do estado brasileiro de Minas Gerais anunciou esta quarta-feira ter salvado uma uma mulher que fora sepultada ainda com vida num cemitério.

As autoridades salvaram “a vida de uma mulher que fora sepultada, ainda viva, num sepulcro vertical, no cemitério municipal na cidade de Visconde do Rio Branco”, indicou em comunicado a Polícia Militar brasileira.

De acordo com a mesma nota, os militares ao ouvirem gritos de “socorro” partiram a parede de tijolos e retiraram a mulher, de 36 anos, que apresentava ferimentos na cabeça e vários cortes pelo corpo.

Coveiros do cemitério municipal acionaram a Polícia Militar após visualizarem uma catacumba fechada com tijolo e cimento fresco e com marcas de sangue próximo ao local”, explicou a polícia.

Segundo a vítima, esta encontrava-se em casa na companhia do seu marido, “quando teve a residência invadida por dois indivíduos encapuzados que a agrediram”.

A mulher contou ainda que o seu marido foi agredido mas que conseguiu fugir e que a partir de dado momento não se recorda de mais nada “até acordar no sepulcro”.

A vítima disse também que anteriormente “teria guardado armas e drogas para dois indivíduos e que esse material fora extraviado”.

De acordo com a polícia a vítima está envolvida “com o uso, tráfico de drogas e furto”, sendo que os “suspeitos de 20 e 22 anos foram identificados e ainda não foram encontrados”.