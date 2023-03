O PSD pediu esta quarta-feira cópia da resposta da presidente executiva da TAP à Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), em sede de audiência prévia, no âmbito do processo de demissão, após relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

Num requerimento endereçado ao presidente da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP a que a Lusa teve acesso, o grupo parlamentar do PSD pediu, com caráter de urgência, a “cópia do depoimento entregue pela CEO [presidente executiva] da TAP Christine Widener em sede de audiência prévia, à DGTF”.

O prazo para Christine Oumières-Widener, ainda presidente executiva da TAP, responder ao projeto de demissão, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, iniciado no seguimento do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), que levou o Governo a anunciar a exoneração da responsável, terminou no início da semana.

A IGF concluiu que houve falhas no processo de saída da ex-administradora Alexandra Reis da TAP, com uma indemnização de 500 mil euros.

Segundo noticiou o jornal Eco, a presidente executiva da TAP contestou o relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), com o argumento de que não existiu uma audiência prévia presencial.

“O facto hoje divulgado pelo jornal ECO, designadamente que a DGTF dispõe do depoimento escrito de Christine Widener, a ainda CEO da TAP, no âmbito da audiência prévia relativa ao processo que conduzirá à sua demissão, vem o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, ao abrigo do número 3 do artigo 13.º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, requerer com caráter de urgência” a referida documentação à DGTF e ao Ministério das Finanças.

A comissão de inquérito à TAP arranca nesta quarta-feira a fase de audições a cerca de seis dezenas de personalidades, começando pela IGF.