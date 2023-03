A Red Bull é conhecida por, nos intervalos das corridas, desenvolver acções de promoção que dão nas vistas e que ficam na história com os seus Fórmula 1. De rodarem no gelo e na neve até circularem em estradas normais, abertas ao trânsito, os F1 da equipa austríaca parecem sentir-se “confortáveis” em qualquer tipo de piso ou situação.

Desta vez, o desafio da Red Bull consistiu em rodar em estradas de terra através da Austrália, para o que recorreu a um dos seus pilotos, nomeadamente Daniel Ricciardo, precisamente o que é oriundo do país. Ricciardo já foi um dos pilotos oficiais do team, mas para 2023 preferiu trocar um lugar na McLaren pelo posto de 3.º piloto da Red Bull, o que lhe deixa tempo livre para estas brincadeiras e ainda lhe permite manter o contacto com uma equipa de ponta e um carro competitivo, ainda que a probabilidade de o pilotar em prova seja remota.

O fórmula que a Red Bull deslocou até à Austrália é velhinho RB7 de 2011, o mesmo modelo com que Sebastian Vettel se sagrou campeão do mundo. À época, os F1 montavam motores V8 exclusivamente a gasolina, em vez das actuais unidades híbridas mais delicadas, em que o motor principal é um pequeno 1.6 V6 a gasolina, reforçado por três motores eléctricos.

Os australianos, pelo menos alguns, tiveram a oportunidade de ver um F1 da Red Bull circular em estradas normais, interagir com um avião de acrobacia igualmente patrocinado pela empresa e rodar na pista de terra que anualmente acolhe a Bathurst 1000, uma reputada corrida de todo-o-terreno. O RB7 teve ainda a oportunidade de rodar juntamente com alguns dos nomes fortes nas motos de Enduro, como Toby Price. Veja em baixo tudo isto e muito mais: