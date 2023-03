Acidentes rodoviários com vítimas. Estas são as regiões mais perigosas de Portugal

No entanto, como pode confirmar no gráfico acima, o principal distrito do país foi o que registou o maior número de ocorrências com vítimas em 2022. O ano passado, mais concretamente de Janeiro a Setembro, registou-se uma média de quatro acidentes com vítimas a cada hora e Lisboa contribuiu grandemente para elevar a média, pois só neste distrito houve 6050 vítimas de acidentes nos primeiros nove meses do ano, resultado de 4996 acidentes no mesmo período. De referir que, entre 2019 e 2021, o maior distrito de país registou mais de 20.000 acidentes, pelo que o facto de Lisboa surgir no penúltimo lugar do ranking de risco de acidente com vítimas prende-se exclusivamente com a densidade populacional, que acaba por aligeirar os resultados na óptica de uma ponderação média a cada 100 mil habitantes. O mesmo raciocínio, mas em sentido oposto, justifica o facto de Faro, Coimbra e Madeira serem as regiões consideradas mais perigosas pela HelloSafe, pese embora tenham registado respectivamente 1890, 1563 e 766 vítimas de acidentes de viação, de Janeiro a Setembro.

Como seria de esperar, o distrito do Porto foi o 2.º com maior número de vítimas e de acidentes em 2022, em linha com o que se vem a verificar desde 2019, conforme pode ver abaixo. Braga surge logo de seguida, mas o somatório do número de casos deste distrito, de 2019 a 2022, acaba por ser praticamente metade do total do Porto (11.220 versus 21.162). Pela positiva, sobressai ainda neste estudo Portalegre, pelo número mais baixo de vítimas em todo o país.

Com uma média diária de 92 acidentes rodoviários com vítimas, Portugal viu aumentar o número de acidentes e de vítimas em 2021, face a 2020, saltando para 30.691 casos e mais de 38.500 vítimas. De acordo com os dados da ANSR, de Janeiro de 2019 até Setembro de 2022, as estradas nacionais foram palco de 121.039 acidentes, de que resultaram 153.085 vítimas.