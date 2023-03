Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Quando as forças russas assumiram o controlo da central de Zaporíjia, há cerca de um ano, o caos instalou-se. Ihor Murashov, de 46 anos, tinha assumido funções como diretor-geral do complexo apenas um mês antes e via-se confrontado com uma central nuclear — a maior da Europa — refém dos militares russos.

Assumir controlo da central da região de Zaporíjia foi um dos primeiros objetivos da Rússia após o início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro do ano passado. Numa questão de dias as tropas de Moscovo avançavam em Enerhodar, cidade na qual se situam as instalações. Confrontado com a aproximação dos militares russos, o primeiro passo foi transferir as centenas de trabalhadores para os bunkers por baixo do complexo, revelou Murashov em declarações ao New York Times.

Na manhã de 4 de março, os russos já se encontravam em Enerhodar e Murashov recebeu uma chamada do presidente da câmara, a pedido dos militares russos. Marcaram um encontro e quando emergiu do abrigo subterrâneo viu pela primeira vez o grau de destruição na cidade e em redor da central. Foi nesse dia que as tropas de Moscovo assumiram o controlo da central, que mantêm até aos dias de hoje.

Durante a ocupação os funcionários da central sofreram às mãos dos russos. Ao jornal norte-americano, Murashov denunciou que os trabalhadores eram sujeitos a interrogatórios e agressões – e que muitos acabavam mesmo por desaparecer. “Havia dois lugares a que chamávamos os ‘poços’. Um deles era o departamento da polícia na cidade. O outro no interior da unidade militar local”, recordou, revelando que um dos trabalhadores regressou de um destes espaços coberto de hematomas.

Segundo o responsável da central, alguns funcionários eram levados das próprias casas, enquanto outros eram parados a caminho da central. Frequentemente eram revistados, em busca de conteúdos pró-ucranianos que os incriminassem. O próprio disse ter sido raptado pelos russos, ficando algemado durante 24 horas, antes de acabar por ser expulso do complexo.

O risco de um acidente

A central passou mais de um ano sob ocupação, período durante o qual se multiplicaram alertas para um potencial acidente nuclear. Murashov garante ter visto vários comportamentos de risco: bombardeamentos constantes na cidade de Enerhodar, a transferência de artilharia pesada para as instalações e o uso das salas dos reatores nucleares para esconder equipamentos militares. Numa palavra: o caos.

O responsável relata ainda como os militares russos o forçaram a gravar um vídeo em que mentia sobre a autoria dos ataques às instalações, acusando as tropas de Kiev. “A pior coisa que disse foi que muito provavelmente a central tinha sido bombardeada pelas Forças Armadas da Ucrânia. Obrigaram-me a assinar um papel em que dizia que as minhas declarações não podiam ser retratadas”, revelou.

Durante todos esses meses o pior momento foi mesmo a chegada, em setembro, de uma equipa da Agência Internacional de Energia Atómica à central, uma vez que se impediu de revelar verdadeiramente o que acontecia nas instalações.

O grupo de especialistas da AIEA, que vão rodando de meses a meses, providencia atualizações diárias sobre o estado da central. Nos últimos meses apontaram para uma situação mais precária. “É óbvio que a situação não está melhor, pelo contrário. As hostilidades perto deste território estão a intensificar-se”, disse esta quarta-feira o diretor-geral da agência, que visitou o complexo pela segunda vez desde o início da guerra.

Em Zaporíjia, Rafael Grossi anunciou que a AIEA está a trabalhara com a gestão de Kiev e Moscovo para aplicar medidas que protejam a central. Este esforço prolonga-se há vários meses e, segundo o responsável, um acordo está “próximo”.