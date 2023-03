“A educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo.” A frase pertence a Nelson Mandela e ilustra na perfeição o caminho que todos devemos fazer se queremos um futuro mais sustentável, aliás, se queremos um planeta viável. É que sem envolver as gerações mais novas nesse desígnio que deve ser o de todos – a proteção ambiental e a utilização de soluções energéticas mais sustentáveis – dificilmente conseguiremos atingir os objetivos necessários para beneficiarmos de um mundo mais saudável. E a educação é, como todos sabemos (e o vencedor do Prémio Nobel da Paz reforçou) o mais eficaz motor de mudança que temos à nossa disposição.

Exatamente por isso, a Galp e a sua Fundação criaram o projeto educativo Future Up, que envolve crianças, jovens, professores e escolas, assim como parceiros e voluntários de todo o país, com o propósito de fazer parte da mudança. Como? A resposta é simples: promovendo não só o ensino sobre temas relacionados com a sustentabilidade, a energia e o planeta, como também estimulando a participação ativa de todos, através da proposta de novas ideias e soluções para o futuro.

Prémio Energy Up – envolver as escolas no futuro de todos

Uma das vertentes do projeto Future Up concretiza-se através do Prémio Energy Up, que este ano letivo volta a premiar projetos escolares nas áreas do consumo energético mais eficiente e/ou da mobilidade sustentável. Desta forma, a Galp convida as escolas a abordarem o tema da transição energética e a implementarem projetos com impacto na sociedade no âmbito do consumo eficiente de energia, desafiando os alunos a ser parte ativa desta missão.

O galardão irá distinguir as escolas nacionais (do continente e ilhas) que têm investido na sustentabilidade energética da comunidade escolar, através de projetos exemplares desenvolvidos nos últimos cinco anos. Ou seja, podem participar escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (CEB), assim como do ensino secundário e profissional, submetendo projetos implementados ou em curso destinados a estimular junto da respetiva comunidade educativa um consumo mais eficiente da energia, através de soluções sustentáveis e inovadoras.

A escola vencedora será premiada com a instalação de painéis solares no valor de até 20 mil euros. Será ainda atribuído um prémio de melhor projeto por nível de escolaridade (1.º CEB; 2.º/3.º CEB; Ensino Secundário/Profissional) no valor de mil euros. O Prémio Energy Up é uma competição promovida pela Fundação Galp e pela Galp Solar, com o apoio dos seus parceiros institucionais, nomeadamente, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Agência para a Energia (ADENE), a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a Direção-Geral da Educação (DGE).

Submeta o projeto da sua escola e ganhe! ↓ Mostrar ↑ Esconder Os professores interessados em submeter o projeto desenvolvido na sua escola ao Prémio Energy Up 2022/23 devem preencher o formulário de candidatura até ao dia 28 de abril. O regulamento da iniciativa está disponível aqui e todas as dúvidas podem ser esclarecidas neste documento de apoio ou através do e-mail movimentoeducativo@galp.com. A divulgação das escolas vencedoras acontecerá no dia 29 de maio, data em que se assinala o Dia Nacional da Energia, através dos canais de comunicação da Fundação Galp.

Projetos premiados pela sua excelência

Na edição de 2022, a grande vencedora foi a Escola EB 2,3 D. Francisco Manuel de Melo, na Amadora, graças ao “Projeto INOV D, Inova a tua escola, Inova Portugal”. Em causa está um projeto que, ao longo dos últimos anos, promoveu o empreendedorismo e a inovação junto dos alunos, em torno das temáticas da energia, incentivando a resolução criativa de problemas complexos e a construção de protótipos, nomeadamente, de fornos e carros solares. No ano letivo de 2021/2022, decidiram simular uma empresa para o ano 2050, a qual seria sustentável do ponto de vista energético, além de que comercializaria produtos amigos do ambiente.

Já no ano letivo anterior, o lugar cimeiro do pódio pertenceu ao Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, que concorreu com o projeto “SmartAir”, destinado a promover a mobilidade sustentável. Em concreto, o projeto propunha a sensibilização para a retoma do uso de bicicletas, recorrendo a um diagnóstico da mobilidade, campanhas de sensibilização, e ao apelo à melhoria dos acessos para o uso de meios de locomoção não poluentes. Como complemento, incluía-se ainda a avaliação dos níveis de poluição atmosférica e a criação de kits de medição de CO2, alimentados por energia renovável.

Levar o Future Up a cada escola

O movimento educativo Future Up integra ainda uma forte componente didática, pelo que os professores podem solicitar a realização de aulas Energy Up nas respetivas escolas. O grande objetivo passa pela sensibilização e promoção da transição energética e mobilidade sustentável junto dos alunos e de toda a comunidade escolar. As sessões propostas têm uma hora e meia de duração, sendo partilhados conteúdos adaptados aos vários níveis de ensino.

Disponíveis e prontos a usar no site da iniciativa estão também diversos materiais de apoio (fichas de atividade, guiões de apoio e jogos), adequados aos vários ciclos de educação (1.º CEB e 2.º, 3.º CEB e Ensino Secundário) e que exploram temáticas como a energia, a eficiência energética, a mobilidade sustentável, os objetivos do desenvolvimento sustentável, entre outros.

Desde 2010, os projetos educativos Galp já impactaram 2,2 milhões de alunos e professores oriundos de mais de 20 mil escolas do país, envolvendo mais de 600 voluntários, nomeadamente através de mais de 5.200 aulas de energia realizadas.

Na edição deste ano, a iniciativa Future Up é financiada no âmbito das medidas do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (PPEC), um instrumento de apoio e desenvolvimento de projetos de eficiência energética, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).