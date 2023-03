Em atualização

Nas Filipinas, um incêndio num ferry que transportava cerca de 250 passageiros e tripulantes fez, pelo menos, 31 mortos. As operações de busca e resgate continuam, uma vez que, no mínimo, sete pessoas encontram-se desaparecidas.

À agência AP, Jim Hataman, governador da província de Basilan, dá conta de que muitos dos passageiros e tripulantes saltaram da embarcação durante o incêndio e foram retirados do mar pela guarda costeira, pela marinha, por outro ferry e ainda por pescadores da região. “Alguns dos passageiros acordaram devido à comoção causada pelo incêndio. Alguns saltaram do barco”, detalhou, acrescentando que, pelo menos, 23 pessoas ficaram feridas e foram transportados para hospitais para receberem assistência médica.

O ferry, que tem o nome de MV Lady Mary Joy 3, partiu da cidade portuária de Zamboanga e encontrava-se a caminho da região de Sulu quando o incêndio deflagrou, por volta da meia-noite desta quinta-feira, ao largo da província de Basilan.

Uma investigação às causas do incêndio encontra-se a decorrer, com Jim Hataman a afirmar que existe uma suspeita de que no ferry estariam viajantes adicionais, que não se encontravam registados. Ao todo, segundo a agência Reuters, a embarcação tinha a capacidade de transportar até 430 pessoas.