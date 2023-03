O Banco de Fomento anunciou esta quinta-feira mais uma saída. Em comunicado, a instituição refere que o administrador executivo Tiago Simões de Almeida “apresentou a sua renúncia”. Será substituído por Hugo Roxo.

De acordo com a curta nota, que não aponta motivos para a renúncia de Simões de Almeida, “está a iniciar-se o processo de ‘fit and proper‘ junto do Banco de Portugal relativamente a Hugo Roxo”. Este é, “desde 2018, diretor comercial do Bankinter, com reporte direto à administração daquele banco”.

Sobre Hugo Roxo, o BPF (Banco Português de Fomento) acrescenta que “tem uma vasta experiência na banca, tendo passado pelo Barclays e pelo Banco Santander”, e que tem ainda “um conhecimento profundo do sistema empresarial português e experiência na preparação de planos estratégicos e de posicionamento comercial”.

A saída de Tiago Simões de Almeida da administração do BPF foi adiantada no passado dia 27 de março pelo jornal Eco, segundo o qual a demissão ficou a dever-se a um “distanciamento” em relação à nova comissão executiva, que tomou posse em novembro. O jornal revelou também a saída do presidente da comissão de auditoria, António Joaquim Andrade Gonçalves.

A nova administração do Banco de Fomento, liderada por Celeste Hagatong (não executiva) e Ana Carvalho (executiva), tomou posse em novembro do ano passado. Além de Tiago Simões de Almeida, transitaram da administração de Beatriz Freitas outros dois membros da comissão executiva, Rui Dias e Susana Bernardo.

Esta é mais uma de várias saídas do Banco Português de Fomento. Em junho do ano passado demitiu-se o diretor de conformidade, sendo seguido pela administradora Susana Bernardo, que tinha a pasta do risco e conformidade, além de outras saídas das várias equipas.

O relatório da comissão de auditoria do BPF relativo a 2020 vincava o problema da “escassez de recursos humanos”, nomeadamente “ao nível das funções de controlo interno”. No verão, ao Observador, o banco afirmou que estavam “em curso diversas contratações, algumas já concluídas e outras a concluir no curto prazo, com vista a obter a colaboração de pessoas que, pela sua experiência, estão aptas a desempenhar as funções que lhes sejam cometidas. Estava então em curso um processo de seleção e recrutamento de recursos para reforço das áreas de Controlo Interno (Direção de Risco e Direção de Auditoria Interna), Recursos Humanos, Centro de Operações e Direção de Tecnologias de Informação.

No início do mês, num evento público, a presidente do conselho de administração, Celeste Hagatong, defendeu como objetivo chegar ao final de 2023 “com as áreas de compliance, auditoria e risco a funcionar”.