O Parlamento Europeu aprovou, esta quinta-feira, um conjunto de novas regras de transparência salarial que preveem reduzir a diferença de remuneração entre homens e mulheres na União Europeia, naquele que é visto como mais um passo no combate à discriminação salarial em função do género.

Aprovadas com 427 votos a favor, 79 contra e 76 abstenções, as normas determinam o fim do sigilo salarial, a transparência das empresas da União Europeia quanto aos salários e a aplicação de sanções para empregadores que não cumpram as regras.

“Hoje é um dia histórico. Alcançámos um marco enorme na Europa pelos direitos das mulheres, pelos direitos dos trabalhadores, e pela luta contra a discriminação salarial”, afirmou a eurodeputada Kira Marie Peter-Hansen, citada pela Euronews.

Apesar de o princípio de igualdade salarial estar consagrado no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia desde 1957, os dados de 2020, publicados no site oficial da Comissão Europeia, indicam que as mulheres na União Europeia ganham em média menos 13% por hora que os homens pelo mesmo trabalho.

De acordo com as novas regras, as empresas da União Europeia terão de basear-se em critérios neutros, em termos de género, quando comparados níveis salariais. Quando constituídas por pelo menos 100 funcionários, são obrigadas, a cada três anos, a divulgar informações claras e completas sobre os níveis de remuneração individuais e médios, repartidos por género. Desta forma, o sigilo salarial é quebrado, permitindo aos trabalhadores divulgar a sua remuneração.

Se os relatórios trienais revelarem uma diferença salarial entre homens e mulheres de, pelo menos, 5%, a empresa será sujeita a uma avaliação de remuneração. Caso não seja cumpridas alguma das regras, serão aplicadas sanções e multas.

Incluídos no âmbito de aplicação das novas regras estão ainda, pela primeira vez, a discriminação interseccional e os direitos das pessoas não binárias. “Finalmente, não só temos medidas vinculativas para combater as disparidades salariais entre homens e mulheres, como também todos os cidadãos da UE estão capacitados, reconhecidos e protegidos contra a discriminação salarial. As pessoas não binárias têm o mesmo direito à informação que os homens e as mulheres”, afirmou Samira Rafaela, da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Género, ao site do Parlamento Europeu.

Segundo os dados publicados no site da Comissão Europeia, 24% da disparidade salarial entre géneros deve-se à representação excessiva das mulheres em sectores mal remunerados, como os cuidados de saúde e educação, empregos considerados “femininos”.

Em 2021, os países europeus com maior taxa de diferença salarial foram a Estónia, Áustria e Alemanha, com 20,5%, 18% e 17,6%, respetivamente. A Eslovénia, Roménia e Luxemburgo registaram as mais baixas, com 3,8%, 3,6% e -0,2%.

O acordo terá de ser formalmente aprovado pelo Conselho Europeu, sendo depois promulgado e publicado no Jornal Oficial da União Europeia. As novas regras entram em vigor 20 dias depois da sua publicação.