Um funcionário de 61 anos, do governo da província de Osaka, no Japão, vai ter um corte salarial de 10% e pagar uma coima de 1,44 milhão de ienes (cerca de 10 mil euros). Crime? Fez 4.512 intervalos no trabalho para fumar ao longo de 14 anos.

Mas não foi o único a fazê-lo. De acordo com o jornal japonês The Mainichi, foram mais dois os funcionários do sexo masculino do departamento financeiro a fazer as mesmas pausas, porém, só vão ver o seu salário reduzido e não terão que pagar multas.

A investigação do caso começou em setembro de 2022, após o departamento dos recursos humanos receber uma denúncia anónima. Os funcionários foram avisados que não podiam deixar o lugar para fumar, e em dezembro do mesmo ano, numa reunião com o supervisor, mentiram garantindo que já não fumavam enquanto trabalhavam desde que foram alertados para o assunto.

Resultado. Tiveram redução salarial de 10% durante seis meses, e um dos funcionários, o de 61 anos, terá que devolver o valor equivalente a 10.000 euros em salário. É que ao longo de 14 anos gastou 355 horas e 19 minutos de trabalho a fumar pelo que a sua sanção se tornou mais pesada — no Japão não é permitido fazer pausas para tomar café ou fumar.