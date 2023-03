2019 continua a ser um ano chave para a carreira discográfica de Angel Bat Dawid, que atua no festival Tremor, em Ponta Delgada, neste sábado (1 de abril), onde esteve a trabalhar em residência com a Banda Fundação Brasileira. Acaba de editar Requiem For Jazz, álbum que se ouve como uma peça, uma apresentação em volta do jazz e sua história.

Angel Bat Dawid trabalhou em volta de uma performance de 2019, no Hyde Park Jazz Festival, em Chicago. Foi em 2019 que saiu o muito aclamado The Oracle, melhor do ano para muitas publicações (incluindo a revista The Wire), uma das melhores estreias dos últimos anos. E foi também em 2019 registada a performance de Live, álbum ao vivo que editou em finais de 2020, com o primeiro concerto que deu na Europa com a Tha Brothahood, em Berlim.

Esse foi o ano antes de tudo o resto, pré-pandemia, e isso talvez explique alguns destes movimentos. Mas voltar atrás e processar o que está feito é parte do método de Angel Bat Dawid. The Oracle resultou de um trabalho de anos, de gravações ocasionais — mas intencionais — de Angel Bat Dawid (cujo instrumento de eleição é o clarinete, mas não se fica por aí), muitas no telemóvel. De certa forma, The Oracle é a história de uma vida, de uma mulher que sobreviveu a um tumor no cérebro, que passou anos a fazer biscates para pagar contas e que a dado momento decide deixar de trabalhar, levantar o dinheiro da pensão e viajar pelo mundo para se convencer a criar música. Foi assim que Bat Dawid descobriu uma linguagem única de jazz espiritual.

