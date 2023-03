“Na mesma onda.” É assim que Marcelo Rebelo de Sousa descreveu a sua relação com o Governo no que diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O Presidente da República não se atreve a dar uma nota a António Costa, o seu antigo aluno, mas salientou que quer ser um “catalisador positivo” nesta temática.

Em Mangualde, Marcelo Rebelo de Sousa disse, com António Costa ao lado, que “reconhece racionalmente” as dificuldades que o Governo pode ter tido (ou poderá vir a ter) com a execução do PRR, tais como as vagas sucessivas da pandemia de Covid-19 ou a guerra na Ucrânia. No entanto, o Chefe de Estado prometeu não vai ter “coração mole” e não vai deixar de ser “exigente” com o Executivo.

“A minha função não é ter coração mole. É, de vez em quando, ser duro na exigência quanto à execução do PRR”, assegurou, reforçando que acredita que o primeiro-ministro “pensa exatamente o mesmo” no que concerne à urgência da aplicação do plano comunitário. O Presidente da República faz simplesmente “chamadas de atenção”, porque está “preocupado”, assegurando que não faz “oposição pela oposição”.

Além disso, o chefe de Estado realçou que colocar em prática um plano destes é um “desafio único e difícil”. “A conjetura internacional não tem ajudado”, vincou.

Num dia que visitou vários projetos do PRR, Marcelo Rebelo de Sousa definiu o dia como sendo “muito intenso”. No entanto, sublinhou que se trata de uma “corrida contra o relógio” e que não há tempo a perder. “Há um prazo que termina no final de 2026. Pode acontecer que haja prolongamento, mas depende da Comissão Europeia”, afirmou o Presidente da República.

No passado, Marcelo Rebelo de Sousa tinha criticado a atuação lenta do Executivo na execução do PRR, pedindo um “ponto de situação” sobre o assunto. A visita desta sexta-feira a Mangualde, onde os dois líderes prestaram declarações, foi precisamente uma maneira de o Presidente da República verificar a situação no terreno.

Costa pensa “dez vezes mais” do que Marcelo sobre PRR

Ao lado de Marcelo, o primeiro-ministro lembrou o que o Plano de Recuperação e Resiliência poderá fazer pelos municípios e pelas populações, elencando alguns dos feitos. António Costa confidenciou ainda que Portugal é um dos países mais avançados na União Europeia na implementação do PRR.

Sobre a relação com Belém, o chefe do Executivo referiu que pensa “dez vezes mais” sobre a execução do PRR do que Marcelo, já que é a António Costa que vão prestar contas,” se as coisas não correm bem”.

As competências entre a presidência e do Governo devem, na ótica de António Costa, funcionar como um carro, em que cada “peça desempenha a sua função”. Assim, o carro “anda bem e com segurança”. “Cada um no seu papel e o carro anda bem”, atirou.