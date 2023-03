O Estado amealhou mais 200 milhões de euros só de IVA em janeiro e fevereiro, face a 2022, cobrindo metade do custo que o Governo estimou ter com a eliminação do imposto em 44 produtos alimentares. Fernando Medina, ministro das Finanças, contabilizou em 410 milhões de euros o custo com a medida que está em debate no Parlamento, e que foi esta sexta-feira aprovada na generalidade.

Um custo que tem em conta que a eliminação do IVA irá estar em vigor durante seis meses.

