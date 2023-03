A tragédia começou quando o chão de um templo hindu na cidade de Indore, na Índia, desabou e arrastou mais de 25 pessoas para um poço que o piso cobria. Segundo o The Guardian, pelo menos 13 pessoas morreram, tendo as outras sido resgatadas com vida da fonte de água comunitária ladeada por uma escada existente debaixo do Beleshwar Mahadev. O templo estava cheio devido à celebração do Ram Navami, o aniversário de nascimento de Rama, figura divina do hinduísmo.

Este tipo de construção era muito comum na Índia até ao século XIX, explica a CBS News, e estima-se que a queda tenha sido de 18 metros. As autoridades confirmaram a morte no local de 11 pessoas, tendo os outros dois óbitos sido declarados no hospital.

#Indore: Big accident on the occasion of #RamNavami, 25 people fell into stepwell due to floor collapse in the temple pic.twitter.com/i4xff2arBH — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 30, 2023

O desabamento no templo Beleshwar Mahadev levou à abertura de um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, salientou estar “extremamente magoado” com sucedido e revelou ter falado prontamente com as autoridades locais responsáveis. Já Narottam Mishra, ministro de Estado indiano, revelou que as famílias das vítimas serão recompensadas.