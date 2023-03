As atenções da natação nacional têm estado focadas na Piscina da Penteada, no Funchal, mas de Palma de Maiorca vieram também boas notícias numa fase em que começam a surgir as primeiras marcas mínimas de apuramento para os Jogos do próximo ano, em Paris. Neste caso, com Camila Rebelo em destaque.

????QUALIFICADA para PARIS 2024!!! ????

Camila Rebelo venceu o Open de Espanha, estabeleceu um novo recorde nacional – 2:09.84 – e garantiu a marca de qualificação nos 200 metros costas para os Jogos Olímpicos Paris 2024!#COPortugal #EquipaPortugal pic.twitter.com/rhICWPUlKH — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) March 31, 2023

A atleta de 20 anos do Louzan ganhou a final A dos 200 metros costas do Open de Espanha, batendo Africa Zamorano Sanz (Sant Andreu) e Carmen Weiler Sastre (Real Canoe). Mais importante do que isso, Camila Rebelo estabeleceu um novo recorde nacional com 2.09,84, abaixo da marca referência colocada como mínimo olímpico de 2.10,39. O anterior máximo que lhe pertencia era de 2.10,39.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acrescentar que Camila Ribeiro vai marcar também presença no Nacional Open de Portugal, que está a decorrer na Madeira desde quinta-feira, entrando na prova de 200 metros costas no domingo. A jovem nadadora terá assim um momento de “consagração” à semelhança do que aconteceu com Diogo Ribeiro, nadador de 18 anos do Benfica que garantiu mínimos olímpicos nos 50 metros livres e nos 100 metros livres, assegurando também entrada no Mundial de Fukuoka e nos Europeus Sub-23 como Camila Rebelo.

De recordar que a nadadora do Louzan, que ganhou duas medalhas de ouro nos Jogos do Mediterrâneo de 2022 em Oran, conseguiu aquele que foi o melhor resultado de Portugal no setor feminino em Europeus de Piscina Longa, ao terminar a final A dos 200 metros costas na quinta posição (lugar que seria depois igualado também por Tamila Holub, neste caso na final dos 1.500 metros livres).