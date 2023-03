Minutos após a eutanásia ter sido aprovado pelo Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa disse que irá analisar o diploma quando chegar a Belém, durante a semana da Páscoa ou depois, e que o processo será “exatamente o mesmo” das outras três vezes: se tiver dúvidas de constitucionalidade “suscita” perante o Tribunal Constitucional, se tiver reserva política “devolve” ao Parlamento. “Se não houver nem uma coisa, nem outra, promulgo”, garantiu.

No terreno, junto ao primeiro-ministro, António Costa, para verificar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, o Presidente da República disse que é preciso “esperar pela versão final do Parlamento” do programa Mais Habitação do Governo para decidir, uma vez que a “normalidade democrática é isso”. Questionado pelos jornalistas, em Tondela, sobre se admite vetar o pacote de medidas, Marcelo disse o seguinte: “Não admito nada neste momento”, acrescentando que é preciso “esperar para ver”.

