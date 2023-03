O petroleiro dinamarquês Monjasa Reformer, que tinha sido tomado por piratas, foi encontrado esta quinta-feira pela marinha francesa ao largo da costa de São Tomé e Príncipe. Não há registo de danos no navio, nem na carga. Porém, uma parte da tripulação, composta por 16 pessoas, foi sequestrada.

Quando a embarcação foi localizada, “os piratas já a tinham abandonado e levado consigo uma parte dos tripulantes”, informou a Monjasa, fornecedora de combustíveis marítimos que é proprietária do navio, em comunicado citado pela AP.

#UPDATE A Danish oil tanker seized by pirates has been located in the Gulf of Guinea but a part of its 16-member crew has been kidnapped, the ship's owner Monjasa says.

The Monjasa Reformer was found on Thursday by the French navy off the coast of Sao Tome and Principe pic.twitter.com/MkxbyLF77f

— AFP News Agency (@AFP) March 31, 2023