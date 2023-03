Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente Volodymyr Zelensky destacou esta quinta-feira os 400 dias de resistência ucraniana desde que, a 24 de fevereiro do ano passado, as tropas russas invadiram o país. No habitual discurso diário adiantou que estão a preparar os próximos passos e garantiu a vitória da Ucrânia em todas as frentes: no campo de batalha, na reconstrução e na restauração da justiça.

Assinalando os 400 dias de guerra, lembrou que a Ucrânia sobreviveu aos primeiros dias “aterrorizadores” da invasão em fevereiro; provou que a ofensiva de primavera não foi um acidente e recuperou uma área vasta de território nos meses seguintes; e ultrapassou os meses de inverno, marcados por uma campanha de bombardeamentos russos.

O líder ucraniano deixou um agradecimento especial a todos os que apoiam a Ucrânia e partilham dos seus ideais. “Não vamos deixar nenhum traço da Rússia no nosso território. E não vamos deixar que o inimigo fique impune”, sublinhou.

Esta quinta-feira o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, avançou que está a ser preparada uma contraofensiva, na qual os tanques Leopard cedidos por vários países do Ocidente vão assumir um papel importante. Em declarações ao canal ERR, da Estónia, disse que a contraofensiva poderá começar em abril ou maio.

Até agora a Ucrânia já recebeu tanques Leopard 2 da Alemanha, Polónia, Espanha e Portugal – enviou três tanques no início da semana. Também já chegaram a Kiev os tanques Challenger 2 britânicos, faltando a chegada dos modernos Abrams M1 norte-americanos.