Chegou, viu e venceu. Na primeira prova de 2023, um ano fundamental em termos de apuramento olímpico pelos pontos que se podem ir somando nas principais provas internacionais do calendário, Bárbara Timo ganhou o Grande Prémio de Portugal em -63kg. A seguir, caiu logo nas rondas iniciais em Tashkent e Tbilisi mas deixando a sensação de que, num dia bom, é candidata natural às medalhas. Foi isso que aconteceu na Turquia, no Grand Slam de Antalya. A cinco semanas dos Mundiais, foi essa a promessa que ficou.

Atual décima classificada do ranking mundial da categoria, Bárbara Timo ficou isenta da primeira ronda e venceu depois a francesa Manon Deketer (15.ª) por ippon, derrotando de seguida a alemã Nadja Bazynski (41.ª) por waza-ari. Na final da fase preliminar, a judoca do Benfica sofreu a primeira derrota frente a outra top 10 do ranking, a brasileira Ketleyn Quadros (oitava do mundo), por ippon.

Caída nas repescagens, Timo venceu a britânica Gemma Howell (27.ª) por ippon mas, no combate decisivo de atribuição da medalha de bronze que foi a golden score ao longo de quase cinco minutos, a australiana Katharina Haecker, quinta melhor do mundo, levou a melhor e deixou a portuguesa no quinto lugar.

Também este sábado, no segundo dia do Grand Slam de Antalya, João Fernando, 35.º do ranking de -81kg, venceu o húngaro Shodmon Rizoev (56.º) mas perdeu de seguida com o neerlandês Frank de Wit (13.º), ao passo que Anri Egutidze (52.º) bateu o grego Jordan Kouros mas caiu de seguida com o belga Matthias Casse, segundo melhor do mundo em -81kg. Já Joana Crisóstomo, 80.ª do ranking de -70kg, perdeu logo no primeiro combate do dia frente à cazaque Anastassiya Mayakova (65.ª).