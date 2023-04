Trocar correspondência começa a ser uma forma pouco convencional de interação, diz o desuso em que as cartas caíram. Os novos recursos tecnológicos permitem fazer comunicações instantâneas que metem os interlocutores em contacto em segundos. Não devia ser preciso explicar isso a quem, com os investimentos que realiza em jogadores de futebol, devia estar economicamente confortável para pagar pelos melhores equipamentos de comunicação. Em vez disso, o Chelsea perdeu todas as ligações com as vitórias. O desaire por 2-0 frente ao Aston Villa foi mais um episódio de ruído.

Alheio a esses problemas parece estar João Félix. Desde que chegou ao Chelsea, o jovem, dotado de espírito inovador, deu várias entrevistas e todas elas parecem uma mensagem de correio eletrónico enviada com conhecimento do Atlético de Madrid, clube com o qual tem contrato. “Para já, estou emprestado, ainda não sei o meu futuro. Estou aqui e vejo que é um grande clube, com um grande projeto. O Chelsea é uma grande equipa na Europa”, explicou no London is Blue, um podcast de adeptos dos londrinos. “Quando a equipa joga ao ataque. Toda a gente quer atacar. Adoro atacar, gosto que a equipa tenha a bola para não ter que defender. O Chelsea é a equipa perfeita para isso, porque é uma equipa grande, porque gosta de ter a bola, de atacar, de marcar golos — dois, três, quatro por jogo — e adoro jogar aqui”, continuou o português enumerando um conjunto de preferências que são uma antítese da maneira como costuma ser analisado o Atlético de Madrid de Diogo Simeone.

João Félix on his future: “For now, I’m on loan here at Chelsea so I don’t know the future yet — but I’m here and I can see that it’s a big club with a big project”, tells @LondonBluePod ???????? #CFC

“For sure Chelsea it’s a big European team, I feel and see that”. pic.twitter.com/TCcVXK08WQ

