De visita a Bucha um ano após a libertação da cidade, o Presidente ucraniano falou brevemente sobre o anúncio russo de colocar armas nucleares táticas na Bielorrússia. Para Volodymyr Zelensky, este é um sinal de que as conversações entre os chefes de Estado russo e ucraniano falharam.

“É um indício do insucesso no encontro com a China”, afirmou o líder ucraniano. Referia-se à visita de três dias do Presidente Xi Jinping a Moscovo na semana passada que Vladimir Putin descreveu como “histórica”.

“A Rússia precisava de mostrar que tinha alguma influência, que se perdeu completamente durante a liderança do Presidente Putin”, afirmou, citado pela Ukrainska Pravda. “Isto enfatiza novamente que é necessário mostrar alguns passos políticos ou vitórias dos representantes russos, mas não o conseguiram fazer no campo de batalha”, acrescentou.

Na semana passada a Rússia anunciou um acordo para transferir armas nucleares táticas para o território da vizinha Bielorrússia. O Presidente Alexander Lukashenko defendeu esta sexta-feira os planos, que descreve como uma salvaguarda e uma proteção das ameaças ocidentais.

Lukashenko garantiu que a Bielorrússia tem armas convencionais suficientes para responder ameaças, acrescentando que, se existir um risco para a destruição do país, “vão usar todas as armas que possuem”. O chefe de Estado sugeriu ainda que a aliada Rússia pode estabelecer também armas nucleares estratégicas, como os mísseis balísticos intercontinentais.