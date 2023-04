É difícil escrever sobre os ensaios de Jorge de Sena. Não que tenha uma obra demasiado longa ou excessivamente complexa, mas o seu génio é de tal maneira irrequieto que é praticamente impossível escrever com um mínimo de unidade sobre a sua obra. Em cada texto se veem dezenas de intuições prometedoras, os mais variados autores pretextam tipos de análise diferentes, de tal modo que se torna difícil afirmar que há um pensamento em Jorge de Sena. Há milhares de pensamentos, ou melhor, promessas de pensamento, porque na maior parte das vezes aquilo que temos são sugestões que o próprio autor não chega a seguir, perdido entre o seu vastíssimo naipe de hipóteses.

Nalguns ensaios mais extensos – como veremos no caso de vários dos seus estudos camonianos – torna-se evidente que Sena não tem os meios para cumprir a originalidade dos seus propósitos; noutros casos, porém, a capacidade de Sena navegar com clareza entre as várias ciências sociais, de saber aproveitar bocados das teorias mais diversas e de montá-las num encontro entre as tradições mais diversas resulta em páginas extraordinárias.

O caso do ensaio Amor, recentemente publicado pela Guerra & Paz, é um bom exemplo disso mesmo. Escrito como uma longa entrada para um dicionário de literatura, conjuga todas as qualidades ensaísticas de Sena. Não há uma linha desinteressante, a profusão de teses é infindável e a concisão permite ao leitor explorar por si tudo aquilo que no ensaio está só em potência. É uma poderosa súmula de psicanálise e história das religiões, literatura e estruturalismo, em que as perspetivas se iluminam mutuamente.

