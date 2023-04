O antigo Presidente da Rússia e atual vice-presidente do conselho de segurança russo, Dmitri Medvedev, voltou, esta segunda-feira, a deixar duras críticas ao membros do Tratado do Atlântico Norte.

Numa publicação no Telegram, Dmitri Medvedev diz que os países da NATO “continuam a fazer o possível para encher o regime de Kiev de armas, tanques e outros equipamentos militares”, enviando os seus “mercenários sanguinários” para a Ucrânia.

Os membros da NATO “apoiam, exaltam e beijam apaixonadamente” os “bastardos” que governam a Ucrânia, aponta o ex-Presidente russo.

Acusando os países da organização internacional de serem “descarados” e “arrogantes”, Dmitri Medvedev atira que os Estados-membros “tratam” os outros países como “retardados”. “E, sorrindo cinicamente, oferecem os seus serviços de peacekeeping.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o aliado de Putin, os membros da NATO querem apenas “estabelecer uma paz” que lhes seja “favorável” a “partir de uma posição de força” na guerra da Ucrânia.

Dmitri Medvedev avisa também que, se Moscovo detetar soldados da NATO a lutar contra a Rússia, isso torná-los-á imediatamente “inimigos diretos”: “Serão um alvo legítimo para as nossas Forças Armadas se forem colocados na linha da frente sem o consentimento da Rússia”.

Por fim, Dmitri Medvedev deixa uma ameaça se esse cenário se confirmar. “Resta apenas perguntar se a Europa está pronta para uma longa fila de caixões”, remata.