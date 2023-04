É a queda de um avião que dá o mote à história, mas não houve estrondo, nem fumo, nem explosões quando “Yellowjackets” se estreou em 2021. Uma produção Showtime — em Portugal exibida pela HBO Max —, instalou-se discretamente no streaming, ofuscada por apostas bem mais imponentes e caras. Porém, como se se tratasse de um culto, começou a ganhar seguidores aos poucos. Uns chamaram outros, que trouxeram mais uns quantos, e por aí fora. De repente, a série virou fenómeno e a segunda temporada passou a ser das mais aguardadas deste início de 2023.

Mas, afinal, o que torna “Yellowjackets” diferente? O nonsense, o humor negro, e sobretudo dois grupos de atores muito fortes. O drama arranca com uma equipa de futebol feminino a embarcar num voo rumo a uma prova nacional. Quando o avião se despenha no meio de nenhures, sem resgate à vista, a história transforma-se numa espécie de mistura entre “Lost” e “O Deus das Moscas”. Gente que tem de aprender a caçar no meio da selva? Temos. Alianças, traições e lutas pelo poder? Também. Canibalismo? Claro. Rituais satânico-esquisitos? Mandem vir.

Quando entramos na segunda temporada — cujo primeiro episódio está disponível na HBO Max, havendo um novo a cada semana —, não sabemos logo, logo, tudo o que se passou por lá e esse é um dos grandes mistérios que nos mantém agarrados a “Yellowjackets”. É que, eventualmente, o grupo é resgatado e a narrativa divide-se então entre esse passado e o presente, mais de 20 anos depois, com mulheres adultas a fazerem de conta que nada de mais aconteceu. Cada uma está na sua vida (aborrecida ou bem sucedida) aparentemente normal, até começarmos a perceber que a realidade é bem diferente.

