Se se lembra do que estava a fazer há 300 dias, estão fique a saber que, ao mesmo tempo, Blessed, um fervoroso adepto do Manchester United, começava uma sequência de tweets em que pedia uma camisola autografada a Bruno Fernandes. Todos os dias, o português tinha na caixa das notificações uma menção e, dada a persistência do fã, o médio contactou o jovem por videochamada e surpreendeu-o prometendo que ia concretizar o seu pedido.

“Agradeço o apoio que me tens dado e, obviamente, ao clube também. É por isso que ter quero dar a minha camisola”, disse o português. “Não consigo expressar o que sinto, Bruno. Estou muito feliz”, respondeu o adepto. “Espero ver-te um dia em Old Trafford. Gostava de te convidar quando quiseres”, comentou o jogador, ao que Blessed respondeu: “Esse é o meu sonho. Um dia vou estar lá. Quero que jogues pelo Manchester United durante muitos anos e quero ver-te a jogar lá”.

After 300 days of tweeting me I finally managed to speak to Blessed… I think he was surprised ???????? pic.twitter.com/3Y5qUEUkNy

— Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) March 31, 2023