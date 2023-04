Já toda a gente parece complacente com a marcha triunfal do Benfica rumo ao título. Sérgio Conceição até congratulou os encarnados. “O Benfica está de parabéns por aquilo que tem feito na Liga dos Campeões e no campeonato”, disse o técnico após quebrar o silêncio e voltar a falar aos jornalistas. No entanto, antes do clássico com os encarnados, o FC Porto não queria fazer parte da comissão organizadora das festas e fez de tudo para continuar a adiar as comemorações ao vencer o Portimonense (1-0) e alimentar a perseguição ao líder que se mantém a 10 pontos.

Os azuis e brancos sabiam que, em caso de derrota, o Sp. Braga subia ao segundo lugar e o Benfica fugia ainda mais no topo da classificação. A verdade é que o Portimonense tinha perdido os quatro jogos anteriores. Apesar do FC Porto vir de dois empates que coincidiam com a única vez esta época em que os dragões tiveram partidas consecutivas sem marcar, a tarefa dos algarvios não era fácil, embora isso não tivesse reflexo nas palavras do técnico Paulo Sérgio. “É possível ir lá e trazer pontos. num dia muito competente e concentrado da nossa parte e de menor inspiração do FC Porto”.

A escolha do onze inicial do FC Porto não foi totalmente livre. Ninguém censurou Sérgio Conceição na hora de ditar os nomes a quem os escreveu no quadro tático do balneário, mas foram muitas as condicionantes que Sérgio Conceição teve que enfrentar. Diogo Costa, Zaidu, Pepe, João Marcelo, João Mário e Evanilson ficaram de fora devido a lesão. A correr atrás nas contas do título, o FC Porto não podia poupar os jogadores em risco de falharem a visita à Luz na jornada seguinte. Eram eles Wendell, Marko Grujic (o único que não foi titular), Galeno e Mehdi Taremi.

