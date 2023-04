Portugal está na mira de traficantes de droga, depois de a fiscalização em Espanha apertar. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que aponta para grupos de espanhóis e marroquinos que traficam haxixe.

Segundo o jornal, são grupos organizados violentos e o reforço policial em Gibraltar, pelas autoridades espanholas, levou-os a procurar novas rotas em Portugal. Além disso, em Espanha, alterações à lei criminalizaram o fabrico, posse e utilização de lanchas rápidas.

O ano passado, mais de 23 toneladas de haxixe foram apreendidas em Portugal, um crescimento de 50,4% relativamente a 2021, e representam o segundo valor mais alto dos últimos cinco anos. O RASI — Relatório Anual de Segurança Interna confirma esta situação. “As águas nacionais têm sido utilizadas por diversas organizações criminosas como pontos de trânsito de significativas quantidades de haxixe”, lê-se no documento, divulgado na semana passada. E sustenta que o tráfico de haxixe, “por via marítima e concentrado na costa algarvia e vicentina”, é uma “das principais ameaças com que o nosso país se depara atualmente”.