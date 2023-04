230 mil euros. É o valor que o Governo vai pagar à Euroteste — Marketing e Opinião, que pertence ao grupo Kantar, por informações e “acompanhamento dos preços” pagos pelos portugueses num “conjunto de produtos representativos do cabaz alimentar”.

A notícia é avançada este domingo pelo jornal ECO, que escreve que o contrato com a empresa de estudo de mercado que foi assinado esta sexta-feira — e que tem um prazo de execução de dois anos — contempla a “recolha semanal para os anos 2023 e 2024 e o histórico de informação relativamente aos anos 2019, 2020, 2021 e 2022”. O contrato adjudicado à Euroteste prevê que o pagamento seja “efetuado numa base trimestral”: os primeiros 8% serão liquidados com a entrega do histórico de preços relativo aos primeiros três meses de 2023 e aos últimos quatro anos.

O Executivo assinou ainda, na quinta-feira, um outro contrato com a Consultai, empresa de consultoria nos setores agroalimentar, agrícola e florestal, para a “aquisição de uma metodologia de análise das fileiras aos produtos assinalados como prioritários”. O trabalho em questão custará ao Governo liderado por António Costa cerca de 53,7 mil euros.

O Estado português pretende que a evolução dos preços dos produtos alimentares seja fiscalizada, no âmbito do Pacto para Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares — que foi assinado entre Governo, Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED). Foi nessa cerimónia que foi anunciada, para combater a subida dos preços alimentares, a aplicação de uma taxa de IVA de 0% num conjunto de 44 bens considerados essenciais.