Para Diogo, de 20 anos, ter habitação própria é algo em que pensa “para os próximos anos” — ainda que veja esse cenário cada vez mais longe. É essa realidade, diz, que o levou a participar na manifestação deste sábado. “Estou aqui porque acho que é um direito fundamental ter uma casa para viver”.

A viver ainda em casa dos pais, é um entre milhares de jovens (e não só) que, este sábado, protestaram em Lisboa e em vários outros pontos do país. Queixam-se das rendas altas, do alojamento local, e exigem o fim dos despejos e medidas “concretas” do governo. Muitos trabalham, alguns têm até dois empregos, mas todos são unânimes em dizer que isso não é suficiente.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.