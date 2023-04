Estava a chover, ninguém tinha sido particularmente dominante na qualificação e era uma ainda imprevisível segunda corrida do ano. Ou seja, em resumo, Miguel Oliveira tinha tudo para lutar pelos primeiros lugares no Grande Prémio da Argentina. O problema? Miguel Oliveira não estava em pista devido às lesões sofridas na sequência do aparatoso acidente provocado por Marc Márquez em Portimão.

Português e espanhol estavam automaticamente afastados da segunda corrida da temporada e Brad Binder partia com uma teórica vantagem depois de ter dado uma autêntica masterclass este sábado: o antigo colega de Miguel Oliveira partiu de 15.º na corrida sprint e conseguiu ganhar a prova da véspera do Grande Prémio, deixando claro que a KTM poderia corresponder nos momentos e nas circunstâncias certas.

Já este domingo, com Álex Márquez a partir da pole-position depois de ter sido o mais rápido na qualificação de sábado, Marco Bezzecchi arrancou muito bem e agarrou desde logo a liderança. O italiano de 24 anos não precisou de muitas voltas para cavar uma vantagem considerável e assinou uma corrida totalmente dominante, sem nunca perder a liderança e acabando por conquistar a primeira vitória da carreira no MotoGP.

Pecco Bagnaia caiu já perto do fim e perdeu o segundo lugar, acabando por cruzar a meta já fora dos pontos, com Johann Zarco a impressionar nas últimas voltas para integrar o pódio e Álex Márquez a fechar o top 3. Seguiram-se Franco Morbidelli, Jorge Martín, Jack Miller, Fabio Quartararo, Luca Marini, Álex Rins e o surpreendente Fabio Di Giannantonio, com Brad Binder a ser apenas 17.º depois de cair logo nos instantes iniciais da corrida.

Bezzecchi festejou a primeira vitória de sempre com uma camisola da Argentina assinada pessoalmente por Lionel Messi, não escondeu a admiração pelo jogador do PSG e agradeceu a Valentino Rossi, o dono da VR46. “Não estava à espera disto quando saí de casa. Assim que comecei a pilotar aqui senti-me muito bem e senti que era apenas um em conjunto com a mota. Senti-me incrivelmente bem desde o primeiro momento e ontem também correu muito bem. Quando peguei na mota no aquecimento foi espetacular. Comecei a acreditar e pensei que podia mesmo fazer isto. Isto é para o Valentino. Sem ele e sem o apoio da minha família seria quase impossível. O Valentino deu-me a oportunidade de crescer enquanto pessoa, enquanto piloto. Obrigado!”, atirou aquele que é atualmente o líder isolado da classificação geral do MotoGP.