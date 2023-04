Depois de algumas lesões e de um frustrante Europeu onde se lesionou com gravidade nas meias-finais, o ano de 2023 colocou Patrícia Sampaio como a judoca portuguesa em melhor momento não só a nível dos resultados alcançados mas também na progressão no ranking mundial que irá apurar depois para os Jogos Olímpicos de Paris. Ao todo, e em quatro provas internacionais realizadas entre final de janeiro e início de março, a judoca de Tomar alcançou três pódios e um quinto lugar. Em Antalya não iria fugir disso.

A atleta da Associação de Judo de Santarém, que ocupa nesta altura a 14.ª posição da hierarquia mundial dos -78kg, começou por derrotar por ippon a lituana Migle Dudenaite (49.ª), seguindo-se novo triunfo desta vez no golden score com a eslovena Patricija Brolih (27.ª). Na final da fase preliminar, Patrícia Sampaio teve de novo pela frente Anna-Maria Wagner, alemã que ocupa o segundo lugar do ranking e que afastou a judoca nacional nos Jogos de Tóquio, voltando a ganhar como acontecera antes no Grand Slam de Tashkent.

Nas meias-finais, a adversária foi a francesa Audrey Tcheumeo, francesa que ocupa o oitavo lugar do ranking e que ganhou à portuguesa por ippon quando Patrícia Sampaio tinha a vantagem de um waza-ari. Assim, a decisão pela medalha de bronze ficava para o bloco da tarde com a italiana Linda Politi (55.ª), sendo que logo aos 11 segundos a portuguesa marcou um waza-ari que deu sensação de ser ippon mas fechou um minuto depois a vitória. De recordar que Patrícia Sampaio, que foi campeã europeia de Sub-23, começou o ano de 2023 com a vitória no Grande Prémio de Portugal, seguindo-se duas medalhas de bronze no Grand Slam de Telavive e no Grand Slam de Tashkent entre um quinto lugar no Grand Slam de Paris.

Também este domingo, no terceiro e último dia do Grand Slam de Antalya, Rochele Nunes, que é a 12.ª do ranking de +78kg após ter estado no top 10, ficou isenta da primeira ronda e somou depois dois triunfos com a colombiana Brigitte Carabali e a georgiana Sophio Somkhishvili (19.ª) mas perdeu com a chinesa Shiyan Xu (8.ª) no derradeiro combate da fase preliminar, acabando assim na nona posição da sua categoria.

Desta forma, Portugal encerrou a participação em Antalya onde esteve quase na máxima força (faltaram Catarina Costa e o lesionado Jorge Fonseca) com a medalha de bronze de Patrícia Sampaio, os quintos lugares de Bárbara Timo (-63kg) e Maria Siderot (-52kg) e a sétima posição de Telma Monteiro (-57kg).